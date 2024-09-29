Як зміниться мінімальна пенсія у жовтні

Мінімальна пенсія у жовтні не зростатиме. Востаннє ця виплата збільшувалась у березні цього року, внаслідок проведення індексації, повідомляє ПФУ.

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Після цього підвищення мінімальна пенсія стала така: