Як зміниться мінімальна пенсія у жовтні
Мінімальна пенсія у жовтні не зростатиме. Востаннє ця виплата збільшувалась у березні цього року, внаслідок проведення індексації, повідомляє ПФУ.
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Після цього підвищення мінімальна пенсія стала така:
- мінімальну виплату 2 725 гривень мають змогу отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від кількості стажу);
- 2 980 гривень зможуть отримати особи віком до 70 років при умові набуття повного стажу 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 240 гривень надається пенсіонерам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень – людям від 65 років, які не працюють та мають повний стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень – від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років.