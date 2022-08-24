"Зібрати врожай дорожче, ніж його продати": якою буде збиральна кампанія восени

Цьогоріч збиральна кампанія в Україні є найважчою за усі роки. Та попри це вона проводиться у терміни, адже сільськогосподарська продукція, як експорт, важлива для українського бюджету.

На сьогодні в Україні відмолотили 55% площі нового урожа. Про це 24 каналу розповів Денис Марчук, заступник голови у Всеукраїнській Аграрній Раді.

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Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Збиральна кампанія проводиться у терміни. Вона трішки залежить у нас від погодних умов в регіонах, де збирали врожай, адже були дощі. На сьогодні українські аграрії відмолотили 55% площі нового врожаю, а близько 25 мільйонів тонн зернових зібрано. За підрахунками цьогоріч у нас буде в районів 65 мільйонів тонн зерна. Це у три рази більше за те, що ми споживаємо протягом року, як держава. Тому треба ефективно все експортувати. Крім цього, маємо залишки ще з минулого сезону, близько 18 мільйонів тонн врожаю.

Що буде з врожаєм восени

За словами експерта, восени Україна збиратиме соняшник та кукурудзу. Але тут виникнуть деякі проблеми саме зі збором кукурудзи. Багато хто відмовлятиметься від її збору, якщо не будуть впевнені у повноцінному експорті. Все ж, зібрати сьогодні врожай є дорожче, аніж ціна, яку пропонують за неї на ринку. А зберігати це теж затрати.

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Нагадаємо, що 1/3 української економіки – це сільське господарство, яке на 70 відсотків залежить від експорту. Про це повідомив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

За його словами, ми маємо вийти мінімум на 4 мільйони тонн експорту в серпні, бо це плюс 250 – 300 мільйонів доларів валютного виторгу тільки за місяць.

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