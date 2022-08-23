Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону.

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За словами Тараса Висоцького 1/3 нашої економіки – це сільське господарство, яке на 70 відсотків залежить від експорту. Тому зараз так важливо те, що за час роботи "Зернового коридору" українські порти випустили 33 кораблі, які налічували 719 549 тонн агропродукції. Крім цього, зараз ще 18 суден очікують своєї черги на виїзд.

Ми в липні експортували у цілому 3 мільйони тонн сільськогосподарської продукції, то за 15 днів серпня – уже 2 мільйони тонн. Тобто, маємо вийти мінімум на 4 мільйони тонн експорту в серпні, а це плюс 250 – 300 мільйонів доларів валютного виторгу тільки за місяць, – додав заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Чому агропродукція так важлива для української економіки

Тарас Висоцький зауважує, що Україна виробляє такі великі обсяги сільськогосподарської продукції, що їх неможливо спожити на внутрішньому ринку.

Важливо й те, що "Зелений коридор" дав змогу вирівняти експортні ціни, які дають впевненість українським фермерам, що вони не збанкрутують.

Перший заступник міністра додав, в умовах війни Україні настільки критично не тільки виготовити те, що потрібно самим спожити, але й експортувати, щоб і надалі робити величезний внесок в українську економіку.

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