Збитки "Енергоатома" через окупацію ЗАЕС: скільки втрачає компанія щомісяця

"Енергоатом" зазначає значних збитків через окупацію ЗАЕС. Лише за перший тиждень окупації було завдано прямих збитків на суму 35 мільярдів гривень.

Які збитки "Енергоатома" через окупацію ЗАЕС

Станом на червень збитки "Енергоатома" внаслідок окупації Запорізької атомної електростанції перевищили 210 мільярдів гривень. Інформацію про це надав виконувач обовʼязків голови правління компанії Петро Котін.

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Ще й надто, щомісяця через простій ЗАЕС "Енергоатом" втрачає близько 6 мільярдів гривень.

Прямих збитків за перший тиждень їх перебування там 35 мільярдів гривень. На сьогодні ми вже втратили понад 210 мільярдів гривень через те, що Запорізька АЕС не працює,

– сказав Котін.

При цьому, "Енергоатом" ще не оцінив збитки внаслідок примусового переміщення працівників ЗАЕС на територію, яка контролюється урядом України.

Неправдива інформація від Росії

Як відомо, ЗАЕС перебуває під окупацією з 4 березня 2022 року. Протягом цього часу російські військові систематично порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінували територію станції, перешкоджали роботі кваліфікованого персоналу та відключали лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

З початку вересня 2022 року на станції постійно присутня місія МАГАТЕ, але російська сторона не надає експертам агентства повний доступ до всіх зон Чорнобильської АЕС.

Крім того, інформація, що надійшла від Росії до Секретаріату МАГАТЕ про стан на Запорізькій АЕС, є неправдивою: лише до 10% запланованих капітальних ремонтів завершено, і кількість працівників зменшилася до 3 тисяч осіб.