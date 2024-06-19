Какие убытки "Энергоатома" из-за оккупации ЗАЭС

По состоянию на июнь убытки "Энергоатома" в результате оккупации Запорожской атомной электростанции превысили 210 миллиардов гривен. Информацию об этом предоставил исполняющий обязанности председателя правления компании Петр Котин.

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Еще и слишком, ежемесячно из-за простоя ЗАЭС "Энергоатом" теряет около 6 миллиардов гривен.

Прямых убытков за первую неделю их пребывания там 35 миллиардов гривен. На сегодня мы уже потеряли более 210 миллиардов гривен из-за того, что Запорожская АЭС не работает,

– сказал Котин.

При этом, "Энергоатом" еще не оценил убытки в результате принудительного перемещения работников ЗАЭС на территорию, которая контролируется правительством Украины.

Неправдивая информация от России

Как известно, ЗАЭС находится под оккупацией с 4 марта 2022 года. В течение этого времени российские военные систематически нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, минировали территорию станции, препятствовали работе квалифицированного персонала и отключали линии питания АЭС от энергосистемы Украины.

Обратите внимание! С начала сентября 2022 года на станции постоянно присутствует миссия МАГАТЭ, но российская сторона не предоставляет экспертам агентства полный доступ ко всем зонам Чернобыльской АЭС.

Кроме того, информация, поступившая от России в Секретариат МАГАТЭ о состоянии на Запорожской АЭС, является неправдивой: только до 10% запланированных капитальных ремонтов завершено, и количество работников уменьшилось до 3 тысяч человек.