Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение компании в социальных сетях.

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В Днепропетровской области российская ракета нанесла разрушения энергетики

Утром российский агрессор снова терроризировал население и бил по энергетике. В Днепропетровской области в очередной раз атакован энергетический объект ДТЭК.

Ранее в компании сообщали, что россияне обстреляли их объект в Одесской области. 7 марта произошел уже шестой за последнее время обстрел энергетической инфраструктуры области.

ДТЭК сообщает, что несмотря на опасность повторных обстрелов, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома граждан.

Массированная атака по Украине 7 марта

Ночью и утром Россия атаковала территорию Украины 67 ракетами различных типов и 194 ударными БпЛА. Под ударом врага были объекты газодобывающей промышленности Украины. По словам представителя Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, эта массированная атака является крупнейшей с начала 2025 года. Враг в третий раз за три месяца применил ракеты "Калибр" с Черного моря.