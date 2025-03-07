Известно, что они прекратили свою работу после вражеской атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Враг атаковал объекты газодобычи ДТЭК

Утром 7 марта российские войска атаковали объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

Известно, что они подверглись разрушениям.

Вследствие нанесенных разрушений объекты прекратили свою работу,

– говорится в сообщении.

Напомним, что после полуночи в Полтаве слышали взрывы. Известно, что взрывы прогремели около 00:14.

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Отметим, что в ночь на 7 марта 2025 года враг осуществил комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

В общем, было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника – 67 ракет различных типов и 194 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов различных типов.

Известно, что защитники неба сбили 34 ракеты и 100 вражеских беспилотников. Кроме того, как отметили в Воздушных силах, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) – не достигли своих целей.



Также 86 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.