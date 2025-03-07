Відомо, що вони припинили свою роботу після ворожої атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Ворог атакував об'єкти газовидобутку ДТЕК

Вранці 7 березня російські війська атакували об'єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області.

Відомо, що вони зазнали руйнувань.

Внаслідок завданих руйнувань об'єкти припинили свою роботу,

– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після опівночі в Полтаві чули вибухи. Відомо, що вибухи пролунали близько 00:14.

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Зазначимо, що у ніч на 7 березня 2025 року ворог здійснив комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Загалом, було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника – 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів.

Відомо, що оборонці неба збили 34 ракети та 100 ворожих безпілотників. Крім того, як зазначили в Повітряних силах, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) – не досягли своїх цілей.



Також 86 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.