Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

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Враг снова повредил энергообъект ДТЭК

Уже четвертую ночь подряд российские войска наносят разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области.

За последние 2,5 недели это уже шестая атака,

– говорится в сообщении.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование.

"Спасибо всем жителям Одесской области за понимание и поддержку. Вместе выстоим!", – написали в ДТЭК.

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Россия не прекращает осуществлять энергетический террор Одесской области. Вчера утром в ДТЭК сообщали об очередном повреждении энергообъекта. Указывалось, что "повреждения сложные, на их устранение требуется время".