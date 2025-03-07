По словам главы ОВА Вячеслава Негоды, россияне направили ракеты на один из очень важных критических объектов Тернопольской области. Туда летело семь ракет типа "Калибр". 5 из ракет были сбиты силами ПВО. Также произошло два попадания в объект, в результате чего произошло возгорание газа.
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"Это был первый такой мощный удар": какими ракетами россияне атаковали Тернопольскую область 7 марта
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Россия атаковала Тернопольскую область ракетами. В ОВА рассказали детали вражеского удара по критическому объекту.