Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Россияне запустили ракеты из Черного моря

Дмитрий Плетенчук объяснил, что этой ночью россияне применили свою привычную тактику: выйти из бухты, нанести удар и вернуться. По его словам, на утро в Черном море оставалось три вражеских ракетоносителя, из которых два были снаряженными.

Спикер ВМС добавил, что речь идет о третьем применении носителей крылатых ракет с начала года.

Один раз было в январе, один раз в феврале, и вот сейчас – мартовское уже применение. Сказать, что они их активно используют – точно нет. Но, тем не менее, с начала года это стало, пожалуй, самое массовое применение, то есть почти два десятка ракет они выпустили из акватории Черного моря,

– подытожил Плетенчук.

В то же время, по его словам, в этом году общая активность вражеских сил в Черном море меньше, чем в прошлом.

К слову, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что главной целью массированной атаки противника стали объекты энергетики и газовой инфраструктуры. Известно, что в результате обстрела были повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.