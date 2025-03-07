Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону.

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Росіяни запустили ракети з Чорного моря

Дмитро Плетенчук пояснив, що цієї ночі росіяни застосували свою звичну тактику: вийти з бухти, завдати удару і повернутися. За його словами, на ранок у Чорному морі залишалося три ворожі ракетоносії, з яких два були спорядженими.

Речник ВМС додав, що йдеться про третє застосування носіїв крилатих ракет від початку року.

Один раз було в січні, один раз у лютому, і ось зараз – березневе вже застосування. Сказати, що вони їх активно використовують – точно ні. Але, тим не менш, з початку року це стало, мабуть, наймасовіше застосування, тобто майже два десятки ракет вони випустили з акваторії Чорного моря,

– підсумував Плетенчук.

Водночас, за його словами, цього року загальна активність ворожих сил у Чорному морі менша, ніж минулого.

До слова, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що головною ціллю масованої атаки противника стали об'єкти енергетики і газової інфраструктури. Відомо, що внаслідок обстрілу були пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.