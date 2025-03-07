Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії в соціальних мережах.

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На Дніпропетровщині російська ракета завдала руйнувань енергетиці

Зранку російський агресор знову тероризував населення та бив по енергетиці. У Дніпропетровській області вчергове атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК.

Раніше у компанії повідомляли, що росіяни обстріляли їхній об'єкт на Одещині. 7 березня стався вже шостий за останній час обстріл енергетичної інфраструктури області.

ДТЕК повідомляє, що попри небезпеку повторних обстрілів, фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки громадян.

Масована атака по Україні 7 березня

Уночі та зранку Росія атакувала територію України 67 ракетами різних типів та 194 ударними БпЛА. Під ударом ворога були об’єкти газовидобувної промисловості України. За словами речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, ця масована атака є найбільшою з початку 2025 року. Ворог втретє за три місяці застосував ракети "Калібр" з Чорного моря.