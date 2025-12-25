Декілька сотень мільярдів доларів: Зеленський оцінив суму збитків від війни

Збитки України від війни із Росією оцінюють у 800 мільярдів доларів. Для відновлення економіки та інфраструктури планується залучити кошти з грантів, приватних інвестицій та боргових зобов'язань.

Про це повідомив президент України під час спілкування із журналістами, пише 24 Канал.

Скільки збитків Росія завдала Україні?

Зеленський заявив, що загальна оцінка втрат України внаслідок російської війни становить 800 мільярдів доларів. Він зазначив, що саме про ці обсяги фінансування ведуться переговори з міжнародними партнерами.

За словами президента, кошти на відновлення та розвиток України надходитимуть з різних джерел. Планується створення кількох інвестиційних фондів, які займатимуться відновленням економіки, реконструкцією пошкоджених районів та регіонів, а також гуманітарними програмами.

Метою цих фондів є залучення 800 мільярдів доларів через акціонерний капітал, гранти, боргові зобов'язання та внески приватного сектору. Це дозволить Україні максимально реалізувати свій потенціал.

Про що мовиться у 9 пункті мирного плану США?

Відомо, що пункт 9 передбачає створення США та країнами ЄС спільного фонду капіталу та грантів із цільовим розміром до 200 мільярдів доларів для ефективного та прозорого інвестування в Україну. Водночас Зеленський наголосив, що сума наразі це лише предмет для розмови, втім переговорний процес України, США та радників з нацбезпеки європейських держав вже триває.

Крім того, у наступних підпунктах вказано, що для післявоєнної відбудови буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів, а глобальні установи з відбудови застосовуватимуть механізми для підтримки та посилення цих зусиль. Також Україна планує впроваджувати найкращі міжнародні стандарти для залучення іноземних інвестицій. Водночас залишаючи за собою право на компенсацію за завдані збитки.

Компенсацію для нас дуже важливо було акцентувати. Я не впевнений, що все це залишиться в таких формулюваннях. Я просто кажу, що на сьогодні це так,

– додав Зеленський.

