Росіяни продовжують завдавати ударів по логістиці. Атаки окупантів змусили головного поштового оператора підраховувати колосальні збитки.

Яких збитків завдав ворог під час останнього удару

Під час недавньої атаки на Краматорськ Росія знищила чергову автівку Укрпошти, про що повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія втратила вже 440 транспортних засобів.

Зауважте! Якщо оцінювати кожну машину щонайменше в 1 мільйон гривень, загальні фінансові втрати сягають сотень мільйонів.

Попри колосальні фінансові удари, поштовий оператор продовжує оновлювати автотранспорт та шукати нові засоби захисту. Водії компанії щодня ризикують життям, доставляючи відправлення в найнебезпечніші регіони, і навіть навчилися маневрувати під час атак ворожих дронів.

Дуже хочеться помститися за це – і я впевнений, відповідь буде. А зараз головне, що під час цієї атаки на Краматорськ наші працівники залишилися живими. А все інше можна виправити,

– написав Смілянський.

У вересні росіяни атакували пересувне відділення Укрпошти. Це відбулося на Сумщині.

А у серпні біля Краматорська ворожий дрон уразив магістральну автівку Укрпошти. Водій не постраждав, але посилки були знищені.