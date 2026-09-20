Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Які подробиці обстрілу?

Ворожий безпілотник 19 вересня цілеспрямовано вдарив по автівці, яка розвозила гуманітарну допомогу та виплати цивільному населенню.

Усю ніч медичні бригади в Сумах та Тростянці боролися за життя постраждалих співробітників поштово-логістичного оператора. Попри серйозність отриманих ушкоджень, лікарі дають обережно позитивний прогноз щодо відновлення поранених.

Ворожі обстріли цивільної інфраструктури та логістичних маршрутів у прикордонних районах Сумської області залишаються систематичними. Попри постійні загрози, мобільні бригади продовжують доправляти базові товари та послуги жителям прифронтових населених пунктів.

Наслідки удару по автомобілю Укрпошти: дивіться фото

Зауважимо, що Сумщина перебуває під постійними обстрілами. 18 вересня російські війська вдарили керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. За попередніми даними, ворог застосував 6 – 7 КАБів, унаслідок чого були пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхові житлові будинки.

Спочатку повідомлялося, що під завалами одного з них могли залишатися люди. Внаслідок атаки загинули двоє людей – працівники Виконавчого комітету Сумської міськради Алла Корнієнко та Роман Трепалін. Ще п’ятеро людей отримали поранення, серед них 13-річна дівчинка. Троє постраждалих перебували у важкому стані.

Також російські війська раніше вже неодноразово атакували цивільну логістику. Біля Краматорська ворожий безпілотник уразив магістральний автомобіль Укрпошти. Унаслідок вибуху водій вантажівки отримав акубаротравму.