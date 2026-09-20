Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Каковы подробности обстрела?

19 сентября вражеский беспилотник целенаправленно нанес удар по автомобилю, который развозил гуманитарную помощь и выплаты гражданскому населению.

Всю ночь медицинские бригады в Сумах и Тростянце боролись за жизнь пострадавших сотрудников почтово-логистического оператора. Несмотря на серьезность полученных травм, врачи дают осторожно оптимистичный прогноз относительно выздоровления раненых.

Вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры и логистических маршрутов в приграничных районах Сумской области продолжаются систематически. Несмотря на постоянные угрозы, мобильные бригады продолжают доставлять товары первой необходимости и предоставлять услуги жителям прифронтовых населенных пунктов.

Последствия удара по автомобилю Укрпочты: смотрите фото

Отметим, что Сумская область находится под постоянными обстрелами. 18 сентября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям города. По предварительным данным, враг применил 6–7 УАБ, в результате чего были повреждены как минимум четыре многоэтажных жилых дома.

Сначала сообщалось, что под завалами одного из них могли оставаться люди. В результате атаки погибли два человека – сотрудники Исполнительного комитета Сумского горсовета Алла Корниенко и Роман Трепалин. Что еще пять человек получили ранения, среди них 13-летняя девочка. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Кроме того, российские войска ранее уже неоднократно проводили атаки на гражданскую логистику. Возле Краматорска вражеский беспилотник поразил магистральный автомобиль Укрпочты. В результате взрыва водитель грузовика получил акубаротравму.