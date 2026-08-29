Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, возле Краматорска российский дрон поразил магистральный автомобиль Укрпочты.

Что известно о последствиях удара?

В результате взрыва водитель грузовика получил акубаротравму, и медики оказывают ему необходимую помощь.

Также вражеский удар уничтожил около 500 посылок, находившихся в кузове автомобиля.

В компании заверили, что полностью компенсируют их стоимость всем клиентам.

Пораженный российским беспилотником грузовик Укрпочты: смотрите видео

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты регулярно наносят удары по гражданской логистике. В частности, не первый раз россияне атакуют Укрпочту.

Так недавно российские военные дважды атаковали отделения Укрпочты и базу транспорта передвижных отделений во Мене на Черниговщине. К счастью, тогда сотрудники компании не пострадали.

От российских обстрелов страдает и другая логистическая компания Украины – "Новая почта". В частности, 28 августа враг уничтожил сортировочные центры "Новой почты" на Киевщине и Сумах.

А 16 августа россияне ударили дроном по отделению "Новой почты" в центре Краматорска. Погиб 19-летний работник, еще семь человек получили ранения.