Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, біля Краматорська російський дрон уразив магістральне авто Укрпошти.

Що відомо про наслідки удару?

Унаслідок вибуху водій вантажівки отримав акубаротравму, і медики надають йому необхідну допомогу.

Також ворожий удар знищив близько 500 посилок, які перебували в кузові автомобіля.

У компанії запевнили, що повністю компенсують їхню вартість усім клієнтам.

Уражена російським безпілотником вантажівка Укрпошти: дивіться відео

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти регулярно завдають ударів по цивільній логістиці. Зокрема, не вперше росіяни атакують Укрпошту.

Так, нещодавно російські військові двічі атакували відділення Укрпошти та базу транспорту пересувних відділень у Мені на Чернігівщині. На щастя, тоді працівники компанії не постраждали.

Від російських обстрілів страждає й інша логістична компанія України – "Нова пошта". Зокрема, 28 серпня ворог знищив сортувальні центри "Нової пошти" на Київщині та в Сумах.

А 16 серпня росіяни вдарили дроном по відділенню "Нової пошти" в центрі Краматорська. Загинув 19-річний працівник, ще семеро людей отримали поранення.