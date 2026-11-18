Какой ущерб нанес враг во время последнего удара

Во время недавней атаки на Краматорск Россия уничтожила очередной автомобиль "Укрпочты", что сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Всего с начала полномасштабного вторжения компания потеряла уже 440 транспортных средств.

Обратите внимание! Если оценивать каждую машину как минимум в 1 миллион гривен, общие финансовые потери достигают сотен миллионов.

Несмотря на колоссальные финансовые потери, почтовый оператор продолжает обновлять автопарк и искать новые средства защиты. Водители компании ежедневно рискуют жизнью, доставляя отправления в самые опасные регионы, и даже научились маневрировать во время атак вражеских дронов.

Очень хочется отомстить за это – и я уверен, ответ последует. А сейчас главное, что во время этой атаки на Краматорск наши сотрудники остались живы. А все остальное можно исправить– написал Смилянский.

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В сентябре россияне провели атаку на передвижное отделение "Укрпочты". Это произошло в Сумской области.

А в августе возле Краматорска вражеский дрон поразил магистральную " автомобиль "Укрпочты" ". Водитель не пострадал, но посылки были уничтожены.