Україна витратить 8 мільйонів на підрахунок збитків від російських атак на ГЕС

З початком повномасштабного вторгення росіяни завдавали ударів по українських ГЕС. Збитки від ворожих обстрілів оцінюватиме київська компанія, аби "Укргідроенерго" зміг судитися з Росією.

Скільки коштуватиме оцінювання збитків

Обрахунок завданих ударами збитків коштуватиме 8,2 мільйона гривень, передає 24 Канал з посиланням на систему Prozorro.

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Цікаво! Також замовлені послуги включають визначення витрат з облаштування захисних споруд та захисту об’єктів "Укргідроенерго" від дронів. Сума послуги без ПДВ становить 6,8 мільйона гривень.

До 30 вересня консалтингова компанія "Острів", яка перемогла в тендері, має провести дослідження та оцінку для визначення завданих Росією збитків станціям "Укргідроенерго":

"Каскад Київських ГЕС і ГАЕС" – 1,47 мільйона гривень;

"Дніпровська ГЕС" – 1,75 мільйона гривень;

"Кременчуцька ГЕС" – 2,03 мільйона гривень;

"Середньодніпровська ГЕС" – 3,03 мільйона гривень.

Загалом фахівці компанії-переможниці проведуть комплексне будівельно-технічне, оціночно-будівельне, економічне, електротехнічне, товарознавче, транспортно-товарознавче дослідження.

Що відомо про учасників тендеру

ТОВ "Апрайсел ЮА" пропонувало на чверть нижчу ціну – 5,2 мільйона гривень без ПДВ. Однак його відхилили, бо компанія не надала забезпечення тендерної пропозиції. Конкурентами, які запропонували вищі суми, були ТОВ "Адвайзорі та ресьорч" і ТОВ "Ессет Експертайз" – 6,8 та 6,9 мільйона гривень відповідно.

Зрештою перемогла консалтингова компанія "Острів", якою володіють її директор Сергій Петенко та Юлія Амфітеатрова з Києва.

Зауважте! За даними видання "Наші гроші", раніше у російському реєстрі юросіб Олексій Амфітеатров, Анастасія Амфітеатрова, Олексій Пересунько та Анна Бакалова були засновниками ООО "Таврійські цінні папери" із Сімферополя. Його ліквідували у квітні 2024 року.