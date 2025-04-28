Скільки коштуватиме оцінювання збитків
Обрахунок завданих ударами збитків коштуватиме 8,2 мільйона гривень, передає 24 Канал з посиланням на систему Prozorro.
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Цікаво! Також замовлені послуги включають визначення витрат з облаштування захисних споруд та захисту об’єктів "Укргідроенерго" від дронів. Сума послуги без ПДВ становить 6,8 мільйона гривень.
До 30 вересня консалтингова компанія "Острів", яка перемогла в тендері, має провести дослідження та оцінку для визначення завданих Росією збитків станціям "Укргідроенерго":
- "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС" – 1,47 мільйона гривень;
- "Дніпровська ГЕС" – 1,75 мільйона гривень;
- "Кременчуцька ГЕС" – 2,03 мільйона гривень;
- "Середньодніпровська ГЕС" – 3,03 мільйона гривень.
Загалом фахівці компанії-переможниці проведуть комплексне будівельно-технічне, оціночно-будівельне, економічне, електротехнічне, товарознавче, транспортно-товарознавче дослідження.
Що відомо про учасників тендеру
ТОВ "Апрайсел ЮА" пропонувало на чверть нижчу ціну – 5,2 мільйона гривень без ПДВ. Однак його відхилили, бо компанія не надала забезпечення тендерної пропозиції. Конкурентами, які запропонували вищі суми, були ТОВ "Адвайзорі та ресьорч" і ТОВ "Ессет Експертайз" – 6,8 та 6,9 мільйона гривень відповідно.
Зрештою перемогла консалтингова компанія "Острів", якою володіють її директор Сергій Петенко та Юлія Амфітеатрова з Києва.
Зауважте! За даними видання "Наші гроші", раніше у російському реєстрі юросіб Олексій Амфітеатров, Анастасія Амфітеатрова, Олексій Пересунько та Анна Бакалова були засновниками ООО "Таврійські цінні папери" із Сімферополя. Його ліквідували у квітні 2024 року.