29 березня Росія намагалася уразити Канівську та Дністровську ГЕС. А також натякала, що може знищити Київську та Каневську станції.

До теми В Укргідроенерго назвали найгірший сценарій у разі знищення Київської та Канівської ГЕС

Канівська ГАЕС може стати підземною: що відомо

Ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею. Найбільші виклики для енергетиків зараз – це максимально швидко відновлюватися, максимально захищати свої об'єкти і думати про перспективу,

– сказав Ігор Сирота.

За час повномасштабного вторгнення станції Укргідроенерго атакували 120 разів. Ворогові це вдається, бо небо над Україною закрите не достатньо. Тож пріоритет – системи ППО та ракети до них. І захист життів.

"Перш за все, захистити життя людей. Адже без людей не може існувати країна. Треба захистити лінію фронту, де працюють військові, бо вони першими зустрічають цю загрозу. А потім – захистити всю енергетику. Це й атомна генерація, гідрогенерація, теплова енергетика. Енергетика сьогодні відіграє надважливу роль для країни. І нам треба захищати цю інфраструктуру – це бачить весь світ", – пояснив очільник Укргідроенерго.

Що дають ГЕС та ГАЕС енергосистемі

Гідрогенерація забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в енергосистемі. Її частка у загальній енергосистемі країни становить 10-11%.

Зводити нові ГАЕС потрібно, бо вони можуть бути як споживачем надлишкової електроенергії, яку дають інші станції, так і віддавати її в мережу за необхідністю.

Жодна енергосистема в світі не зазнавала таких викликів, як українська. Маємо використати отриманий досвід, щоб максимально посилити нашу енергосистему. (...) Ми працюємо над проєктами, проте в пріоритеті для нас – захист об'єктів, підготовка до зими та виробіток електроенергії задля забезпечення нею українців,

– підсумував гендиректор.