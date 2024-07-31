29 марта Россия пыталась поразить Каневскую и Днестровскую ГЭС. А также намекала, что может уничтожить Киевскую и Каневскую станции.

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Каневская ГАЭС может стать подземной: что известно

Мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недосягаемой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей. Самые большие вызовы для энергетиков сейчас – это максимально быстро восстанавливаться, максимально защищать свои объекты и думать о перспективе,

– сказал Игорь Сирота.

За время полномасштабного вторжения станции Укргидроэнерго атаковали 120 раз. Врагу это удается, потому что небо над Украиной закрыто недостаточно. Поэтому приоритет – системы ПВО и ракеты к ним. И защита жизней.

"Прежде всего, защитить жизни людей. Ведь без людей не может существовать страна. Надо защитить линию фронта, где работают военные, потому что они первыми встречают эту угрозу. А потом – защитить всю энергетику. Это и атомная генерация, гидрогенерация, тепловая энергетика. Энергетика сегодня играет важнейшую роль для страны. И нам надо защищать эту инфраструктуру – это видит весь мир", – объяснил глава Укргидроэнерго.

Что дают ГЭС и ГАЭС энергосистеме

Гидрогенерация обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирования частоты и мощности, мобильный аварийный резерв в энергосистеме. Ее доля в общей энергосистеме страны составляет 10-11%.

Возводить новые ГАЭС нужно, потому что они могут быть как потребителем избыточной электроэнергии, которую дают другие станции, так и отдавать ее в сеть при необходимости.

Ни одна энергосистема в мире не испытывала таких вызовов, как украинская. Должны использовать полученный опыт, чтобы максимально усилить нашу энергосистему. (...) Мы работаем над проектами, однако в приоритете для нас – защита объектов, подготовка к зиме и выработка электроэнергии для обеспечения ею украинцев,

– подытожил гендиректор.