Руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes рассказал о худшем сценарии возможного поражения Киевской и Каневской ГЭС. По словам чиновника, даже при таком развитии событий последствия не будут очень существенными.

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Что худшее может произойти в случае подрыва Киевской и Каневской ГЭС

Сирота выразил уверенность, что заявления российских властей о "провокации" на Киевской и Каневской ГЭС больше похожи на запугивание украинцев. Но глава "Укргидроэнерго" отметил, что по худшему сценарию подтопления будут минимальны, хотя временно может исчезнуть возможность генерировать электричество и подавать пресную воду.

Наши станции надежно защищены. Крупнейшие украинские ГЭС практически невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб – для этого россияне должны были бы залететь на территорию Украины на самолетах,

– отметил он.

По словам чиновника, Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, далеко от линии фронта. Сирота подчеркнул, авиация врага вряд ли сможет приблизиться и назвал это крайне маловероятным сценарием.

Глава "Укргидроэнерго" также сказал, что Каховскую ГЭС оккупанты смогли взорвать изнутри, ведь завезли туда сотни килограммов взрывчатки.

Однако при худшем сценарии, как пояснил Сирота, подвалы в некоторых районах Киева, расположенных вблизи Днепра, могут быть затоплены, что приведет к перебоям в производстве электроэнергии и поставке пресной воды.

"Даже если россияне разрушили бы киевские дамбы, последствия не имели бы такого характера, как это было в Херсонской области. Потому что Киевское и Каневское водохранилища практически в шесть раз меньше, чем Каховское", – добавил он.

К слову, в МИД Украины, комментируя заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о якобы "подготовке украинскими властями подрыва дамб Киевской и Каневской ГЭС", назвали это абсурдом.

В украинском министерстве убеждены, что настоящей целью подобных заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа.