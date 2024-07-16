Керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes розповів про найгірший сценарій можливого ураження Київської і Канівської ГЕС. За словами посадовця, навіть за такого розвитку подій наслідки не будуть дуже суттєвими.

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Що найгірше може статися у разі підриву Київської і Канівської ГЕС

Сирота висловив упевненість, що заяви російської влади про "провокації" на Київській і Канівській ГЕС більше схожі на залякування українців. Але голова "Укргідроенерго" зазначив, що за найгіршим сценарієм підтоплення будуть мінімальні, хоча тимчасово може зникнути можливість генерувати електрику та подавати прісну воду.

Наші станції надійно захищені. Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Лише якщо скинути на них кілька авіаційних бомб – для цього росіяни мали б залетіти на територію України на літаках,

– зазначив він.

За словами посадовця, Київська та Канівська ГЕС розташовані у центрі України, далеко від лінії фронту. Сирота підкреслив, що авіація ворога навряд зможе наблизитись і назвав це вкрай малоймовірним сценарієм.

Голова "Укргідроенерго" також сказав, що Каховську ГЕС окупанти змогли підірвати зсередини, адже завезли туди сотні кілограмів вибухівки.

Однак за найгіршого сценарію, як пояснив Сирота, підвали в деяких районах Києва, розташованих поблизу Дніпра, можуть бути затоплені, що призведе до перебоїв у виробництві електроенергії та постачанні прісної води.

"Навіть якщо росіяни зруйнували б київські дамби, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині. Тому що Київське та Канівське водосховища практично в шість разів менші, ніж Каховське", – додав він.

До слова, у МЗС України, коментуючи заяву речниці російського МЗС Марії Захарової про нібито "підготовку українською владою підриву дамб Київської та Канівської ГЕС", назвали це абсурдом.

В українському міністерстві переконані, що справжньою метою подібних заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.