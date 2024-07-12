У МЗС наголосили, що не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей.

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Позиція МЗС щодо цинічної заяви Росії

Російські пропагандисти раптово заявили, що Україна буцімто планує підірвати Київську ГЕС та Канівську дамбу, щоб "звинуватити в цьому Росію".

У МЗС підкреслили, що це абсурдна брехня російської пропаганди.

Єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія. У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія,

– наголосили в МЗС.

У міністерстві переконані, що справжньою метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.

Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб – це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії,

– сказали в МЗС.