Захарова заявила, что Украина "планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища и обвинить в этом Россию". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Интересно От "поражения ракетой ПВО" до "постановления": как менялась риторика России об обстреле "Охматдета"

Россия снова врет о "подготовке к провокациям" на ГЭС

Во время брифинга пресс-секретарь МИД России сказала, что в министерстве обратили внимание на сообщения об исследовании так называемым Всемирным центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления прилегающих территорий вследствие разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра.

Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС,

– цинично заявила Захарова.

Она также сказала, что "режим" президента Украины Владимира Зеленского "начинает очередную циничную провокацию".

"Киев готовит разрушение плотин Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной циничной провокацией против России", – лживо рассказала спикер МИД страны-агрессора.

Для чего Россия пугает подрывом дамб в Киеве и Каневе

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, говоря о заявлениях Марии Захаровой, отметили, что Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.

Этими заявлениями Кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции,

– объяснили в ЦПД.

Представители центра отметили, что враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки России.

В то же время несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить России алиби перед терактом, по данным ЦПД, у России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева.

"Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной", – отметили в центре.