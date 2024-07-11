Утро 8 июля для Украины началось новой волной террора со стороны России. Пока вражеские каналы пестрели поздравлениями ко Дню семьи и провозглашением семейных ценностей основой российского общества, российская армия цинично ударила по мирному населению Украины, в очередной раз продемонстрировав собственное лицемерие. И пока россияне праздновали, украинцы прятались от бомбардировок и теряли близких и родных. Однако этого никогда не покажут на российском телевидении или в телеграм-каналах. Наоборот, по устоявшейся методичке, скажут "это не мы" и "нас там не было" и повторят вечнозеленые нарративы.

Поэтому далее в материале для 24 Канала разбираемся, какими версиями рупоры Кремля пытались оправдать очередное военное преступление.

Обратите внимание Удар по "Охматдету": известно о первой детской смерти в результате атаки на больницу

Как и заведено в пропагандистской методичке, после каждого преступления Кремль перекладывает ответственность на пострадавшего, то есть Украину. Почти сразу после удара по гражданским объектам в Украине россияне отчитались о "достижении целей". Все как один они писали, что "нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационных баз ВСУ". Россияне обвинили Украину во "лжи" о том, что удар был спланированным и нацеливался на гражданскую инфраструктуру.

На самом деле это очередная ложь, ведь многочисленные доказательства как Украины, так и международных медиа доказывают, что Россия целенаправленно ударила по гражданским объектам и мирным жителям. Более того, по международному гуманитарному праву, даже во время обстрела настоящих военных объектов должны выбираться такие методы, которые минимизируют гражданские жертвы. Тогда как оружие, которое не является высокоточным и создает угрозу гражданским, использовать нельзя.

Кремлевские телеграм-каналы регулярно оправдывают обстрелы "складами ВСУ", однако не предоставляют никаких доказательств, что они действительно были расположены в этом месте. А чтобы придать большей легитимности своим словам, телеграм-каналы придумали, якобы в здании рядом с больницей "Охматдет" еще и проходило совещание "важных людей".

Тактику оправдания Россия использует как минимум со времен Первой чеченской войны в 1994 – 1996 годах. Так, в 1995 году тогдашний глава военно-воздушных сил России сказал, что его армия наносила удары "только по военным объектам", а не по гражданским зданиям Грозного. "Только по военным" – тезис, который россияне повторяли после бомбардировки гражданских объектов в Грузии в 2008 году, а также в украинских городах после агрессии 2014 года.

Перекладывание вины на украинскую ПВО – еще одна часть пропагандистской методички. Вместе с фотографиями разрушенного "Охматдета" пропагандисты распространяли тезисы, якобы "украинские боевики специально обстреливают мирное население Украины, чтобы обвинить россиян", а удар по больнице "нанесли ракетой ПВО AIM-120 из ЗРК NASAMS, которая используется украинской стороной".

На видео, которые распространяют сами же россияне, четко видно попадание ракеты. По данным СБУ, по "Охматдету" россияне нанесли удар стратегической крылатой ракетой Х-101. В частности, на месте попадания нашли обломки корпуса задней части Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

OSINT-аналитики Molfar отмечают, что ракета имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, что опровергает версию "ракета отклонилась от курса из-за украинской ПВО".

Попадание ракеты в Охматдет
Скриншот с видео попадания ракеты по больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года

Удар ракетой Х-101 подтвердили и независимые международные расследователи Bellingcat, а также Фабиан Хоффман, специалист по ракетным технологиям из Университета Осло. Эксперты Bellingcat проверили версию россиян с ракетой AIM-120, но не нашли никаких подтверждений.

Слева – 3D-модель ракеты Х-101, справа – ракета, которая попала в "Охматдет" / Фото Bellingcat

В Bellingcat сравнили обломки ракет, опубликованные СБУ, с частями ракеты Х-101, которые ранее сбивали над Украиной. Эксперты обнаружили похожие серийные номера: "840708036", "№234452" и "45 • 14" на обломках ракеты возле "Охматдета" и "840708200", "№233229" и "45 • 14" на части Х-101, которую сбили над Украиной 29 декабря 2023 года. Сотрудники Министерства юстиции идентифицировали возле "Охматдета" более 30 различных обломков ракеты. Часть с цифрами – это фрагмент внешней обшивки двигателя с производственным номером.


Обломки ракеты Х-101, которая попала в больницу "Охматдет" / Bellingcat

Еще одна ложь россиян, которая не выдерживает никакой критики. 8 июля российская армия террора нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что во время обстрела 8 июля крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах. Это затрудняет обнаружение и уничтожение российских ракет, а также увеличивает потенциальные разрушения в случае их сбивания. Кроме того, ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности радиолокационными и тепловыми ловушками.

Несмотря на это, военные делают все возможное для защиты гражданского населения от вражеских ракет. В частности утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сбили 30 из 38 российских ракет. Подобные атаки по гражданским в очередной раз демонстрируют международному сообществу необходимость усиливать военную помощь Украине: увеличить поставки ПВО и боеприпасов, ускорить отправку F-16 и расширить радиус территории России, в пределах которой Украина будет наносить удары по военным объектам западным оружием.

Несколько часов после обстрела российские каналы продолжали откровенно врать и придумывали все новые и новые оправдания своему военному преступлению. Так, несколько из телеграм-каналов прибегли к обвинениям Украины в "постановке". Якобы обстрел "Охматдета" – "срежиссированная украинская провокация", чтобы информационно "прогреть" саммит НАТО, получить больше денег от партнеров и "повысить градус ненависти в массах".

Скриншоты публикаций россиян

Кроме того, пропагандисты назвали заявления Украины об обстреле "медийными криками", ведь ни один ребенок якобы не пострадал. По последним данным, в результате обстрела 8 июля в Киеве погибли 34 человека, в том числе 6 детей, пострадал 121 человек, из них – 10 раненых детей. В Кривом Роге погибли 10 гражданских и еще 47 получили ранения. В Днепре один погибший и 12 раненых.

Обвинения Украины в "постановке" не новые. Этот тезис россияне активно продвигали после военных преступлений в Буче, когда весь мир увидел то самое "лицо" России. Тогда кремлевские каналы публиковали бессмысленные сообщения о "постановке", "доказательства" которых сводились к громким заявлениям "это все украинцы" без реальных подтверждений

Вместе с этим россияне обвинили украинское правительство в распространении "темников", чтобы медиа писали только о ситуации с больницей "Охматдет". Так правительство якобы пыталось "отвлечь внимание" от других ударов России по Киеву, где непосредственно расположены военные объекты. Хотя украинские медиа публиковали репортажи не только из клиники "Охматдет", но и о попадании в дом на Сырце, здание на Лукьяновке, медицинскую клинику в Днепровском районе и об ударах в Кривом Роге и Днепре.

Продолжая оправдывать преступление, пропагандисты заявили, якобы вместо детей в больнице "Охматдет" лечились военные Сил обороны. В качестве "доказательства" они приводят видео, на котором военные и работники различных служб помогают разбирать последствия вражеской атаки в здании напротив больницы.

Скриншот сообщения россиян

На самом деле никаких сообщений о раненых или погибших военных в результате попадания в Киеве не поступало. Зато в сети есть множество фото и видео с ранеными гражданскими, среди которых медицинский персонал и дети, которых на момент попадания было в помещении 627. В результате атаки на "Охматдет" 8 детей получили ранения. Один мальчик умер 10 июля, на момент обстрела он находился в реанимации, позже его перевезли в другую киевскую больницу.

Хотя некоторые телеграм-каналы все же признали, что в больнице были дети. Но сразу обвинили "Охматдет" в том, что детей якобы "даже не пытались спустить в бомбоубежище". Воздушная тревога прозвучала в Киеве в 9:52, а первые сообщения о взрывах начали появляться в 10:27. Сразу после тревоги больница прекратила работу и начала эвакуировать пациентов в укрытие. Директор "Охматдета" Владимир Жовнир объяснил, что это достаточно сложный процесс, особенно для детей в реанимации. Также на момент атаки проводились три сложные операции. По словам заведующего одного из отделений Валерия Бовкуна, операция началась до воздушной тревоги и ее невозможно было прервать. Ребенок не пострадал, поскольку хирурги, которые проводили операцию, закрыли ее своими телами.

Прежде всего россияне пытаются переложить ответственность за свои преступления на потерпевшего – Украину – и отвести внимание от реальных фактов. Вместе с этим все тактики россиян, которыми оправдывали обстрел 8 июля, идентичны вбросам о предыдущих обстрелах.

Кроме того, у пропагандистов абсолютно отсутствует логика, ведь в каждом сообщении они добавляют "новые версии", которые на самом деле противоречат друг другу. В этом же и скрыта еще одна цель – не только оправдать преступление, но и запутать аудиторию, размыть реальность, чтобы в большом потоке информации правда потерялась, а вбросы – остались.

Заметно, что голос пропаганды звучит не только на русском. Так, в соцсетях ряд сторонников кремля на Западе, как например Джексон Хинкл, продвигали российский фейк о "попадании украинской ПВО в больницу". Поэтому все эти фейки распространяются не только среди россиян и украинцев, а на глобальном уровне.

Удар 8 июля также является частью стратегии запугивания и деморализации. В частности, чтобы продемонстрировать украинцам, что их ждет в случае отказа от переговоров на условиях россиян. Подобными ракетными атаками Россия пытается навязать миру собственные правила и заставить Украину быстрее сесть за стол переговоров. На некоторых украинских блогеров такое давление россиян даже подействовало. В своих соцсетях некоторые из них начали призывать к переговорам, даже если придется отдать собственные территории. Только вот России "мир" на самом деле не нужен. Это говорят и сами оккупанты – 10 июля Медведев открыто заявил, что они захватят всю Украину, как только Москва и Киев подпишут "мирный договор" и завершат войну.

8 июля 2024 года в Варшаве встретились премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский. Совместную конференцию начали с минуты молчания. Туск осудил удар России и отметил, что Украине нужна помощь "всего цивилизованного мира", а также заявил, что Польша готова помочь пострадавшим детям. Удар россиян также осудили Великобритания, США, Чехия, Эстония, Молдова, Латвия и другие страны. Тогда как Китай, который поддерживает Россию и помогает ей обходить санкции, призвал "способствовать охлаждению ситуации и создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса".

В то же время поддержка мира была откровенно недостаточной, ведь заявления мировых лидеров преимущественно ограничились "обеспокоенностью", без практических шагов, таких как анонсирование новых санкций или предоставление оружия. Хотя была и показательная реакция Чехии, которая после заседания ООН вызвала российского посла и вручила ему ноту протеста. Уже непосредственно во время саммита НАТО 10 июля 2024 года президент США сообщил, что США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине 5 дополнительных систем ПВО. Президент Украины поблагодарил и отметил, что эти системы помогут, но этого все равно недостаточно, учитывая последнюю атаку россиян.

Поэтому теракт россиян служит напоминанием западным партнерам – Россия не уступит собственными амбициями, даже несмотря на многочисленные украинские жертвы и разрушения. Мир в Европе невозможен без победы Украины. Достичь его возможно продолжением военной поддержки, усилением санкций и привлечением России к полной ответственности за каждое военное преступление против Украины.

На Западе также должны продолжать борьбу с дезинформацией: блокировать медиа, связанные с Россией, не давать площадку пророссийским спикерам, усиливать модерацию фейкового контента в соцсетях. Мир должен слышать, видеть и знать правду: Россия – государство-террорист. Если преступление и ложь останутся безнаказанными, они обречены повторяться снова и снова.