Президент отметил, что этой ночью враг пытался поразить Каневскую и Днестровскую ГЭС. Власть обсудила, как можно противодействовать российскому террору и обратилась к партнерам за большим количеством средств ПВО.
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Детали Ставки
Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке поднимался вопрос новых ударов по украинской энергетике.
В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышов доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Вместе они обсудили наиболее действенные способы физической защиты энергетики и внедрения их на других объектах.
Также президент сообщил, что во время массированной атаки на Украину враг выбрал целью Каневскую и Днестровскую ГЭС.
Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине,
– отметил он.
Вторым вопросом на Ставке были контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время. Как отметил Зеленский, сейчас приоритетом является потребность в ПВО. Россияне увеличили интенсивность обстрелов, поэтому необходимо быстрее пополнять запасы. Президент поручил усилить работу с партнерами – он рассчитывает на их быструю реакцию.
Ночная атака на Украину
- Ночью 29 марта враг запустил сначала 60 ударных беспилотников "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска, а также Курской области. После этого россияне запустили с аэродромов ракеты Х-47М2 "Кинжал", "Искандер-М", Х-59, "Искандер-К" и Х-101/Х-555.
- Средствам ПВО удалось уничтожить 84 воздушные цели – ️58 ударных "Шахедов", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 управляемых авиационных ракет Х-59 и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
- Так, противник снова пытался поразить энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных областях.