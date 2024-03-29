Президент зазначив, що цієї ночі ворог намагався вразити Канівську та Дністровську ГЕС. Влада обговорила, як можна протидіяти російському терору, і звернулася до партнерів за більшою кількістю засобів ППО.

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Деталі Ставки

Володимир Зеленський розповів, що на Ставці порушувалося питання нових ударів по українській енергетиці.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Разом вони обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту енергетики та їх впровадження на інших об’єктах.

Також президент повідомив, що під час масованої атаки на Україну ворог обрав за ціль Канівську та Дністровську ГЕС.

Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні,

– зазначив Зеленський.

Другим питанням на Ставці були контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час. Як зазначив Зеленський, наразі пріоритет – потреба в ППО. Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, тож потрібно швидше поповнювати запаси. Президент доручив посилити роботу з партнерами – він розраховує на їхню швидку реакцію.

Нічна атака на Україну