Збій банківської системи: у користувачів виникають проблеми із оплатою карткою

У роботі Visa та Mastercard 9 березня 2025 року зафіксували збій. Спершу проблеми помітили користувачі та поскаржились на них у мережі.

У соцмережах скаржаться на неможливість розрахуватись банківською карткою. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про це

У мережі користувачі почали скаржитись на проблеми під час розрахунку банківською карткою. Зокрема, у Києві неможливо розрахуватись карткою в супермаркетах.

Крім цього, за попередньою інформацією, у столиці не працюють банкомати.

У ПриватБанк повідомили про складнощі під час проведення деяких операцій. Також повідомляють про збій у роботі грузинських банків. Користувачі й раніше припускали, що міг статись збій у банківській системі.

Крім цього, не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.

Раніше повідомляли, що у Монобанку стався збій 19 липня 2024 року, користувачі не могли створювати нові банки. Засновник компанії заявив про глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу та Windows.

Тоді користувачі скаржились на неможливість створити банку – один із основних інструментів волонтерів для накопичень необхідних сум на потреби наших військових.