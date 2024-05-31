Добровільні внески до Пенсійного фонду: як забезпечити собі гідну пенсію

Добровільні внески є унікальною можливістю для людей передпенсійного віку, які залишилися без роботи, набути необхідний страховий стаж до виходу на пенсію. А для тих, хто працює – збільшити заробітну плату для майбутньої пенсії.

Хто може робити добровільні внески

Новий механізм добровільної участі громадян у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні дає можливість швидко сплачувати внески без відвідування державних установ. Тобто, це можуть зробити навіть українці закордоном.

Читайте також: Перелік пільг для людей з інвалідністю II групи: які є права та можливості

За інформацією від ПФУ, для цього необхідно, аби у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування була наявна інформація про особу на користь якої сплачуються внески, а також, щоб ця особа не була пенсіонером.

Якою має бути сума добровільного внеску

Цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Щороку страховий стаж збільшується на 12 місяців, тому у 2028 році складатиме – 35 років.

Для того, щоб до страхового стажу було включено повний місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати, що станом на 1 квітня 2024 року складає 1 760 гривень.

Щоб скористатися такою можливістю, необхідно укласти договір із Пенсійним фондом України на сайті ПФУ в електронній формі

Для цього у особистому кабінеті необхідно обрати опцію "Договір на добровільну участь", заповнити відповідну форму, підписати договір про добровільну сплату страхових внесків за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Та відповідно сплачувати добровільний внесок протягом періоду, який визначається особою самостійно.