Німеччина вперше змогла покрити понад 50% ринку за допомогою зеленої енергетики

Зелена енергетика поступово впроваджується у багатьох розвинених країнах світу. Зокрема, Німеччина уже закріпила це на законодавчому рівні.

Як розвивається зелена енергетика у Німеччині

У 2023 році 52% німецьких споживачів були забезпечені електроенергією, завдяки зеленій енергетиці. Для порівняння, у минулому році цей показник складав 47%.

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Відповідно до розрахунків Центру досліджень сонячної енергії та водню Баден-Вюртембергу (ZSW) та Федеральної асоціації енергетичної та водної промисловості (BDEW), загалом, кількість валового споживання електроенергії протягом 2023 року склала орієнтовно 517,3 мільярда кіловат-годин.

Довідка: Валова електроенергія це кількість електроенергії, використаної кінцевими споживачами, такими можуть бути: домогосподарства, компанії та держустанови. Зауважимо, що у цей показник не включаються витрати мереживні та ті, які набуваються внаслідок перетворення електроенергії.

Німеччина на законодавчому рівні закріпила, що до 2030 року понад 80% від усієї електроенергії має забезпечуватись, завдяки зеленій енергетиці. У Федеральному уряді пояснили, що показник валового споживання має допомогти якнайшвидше розширити об'єми відновлювальних джерел енергії.

Зелену енергетику активно впроваджують не тільки в країнах ЄС, а і в ОАЕ, Китаї та Індії. США і Японія також готуються до розширення кількості відновлювальних джерел.