Як розвивається зелена енергетика у Німеччині
У 2023 році 52% німецьких споживачів були забезпечені електроенергією, завдяки зеленій енергетиці. Для порівняння, у минулому році цей показник складав 47%.
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Відповідно до розрахунків Центру досліджень сонячної енергії та водню Баден-Вюртембергу (ZSW) та Федеральної асоціації енергетичної та водної промисловості (BDEW), загалом, кількість валового споживання електроенергії протягом 2023 року склала орієнтовно 517,3 мільярда кіловат-годин.
Німеччина на законодавчому рівні закріпила, що до 2030 року понад 80% від усієї електроенергії має забезпечуватись, завдяки зеленій енергетиці. У Федеральному уряді пояснили, що показник валового споживання має допомогти якнайшвидше розширити об'єми відновлювальних джерел енергії.
Зелену енергетику активно впроваджують не тільки в країнах ЄС, а і в ОАЕ, Китаї та Індії. США і Японія також готуються до розширення кількості відновлювальних джерел.