12 червня, 14:36
Оновлено - 14:46, 12 червня
Зеленський анонсував підвищення виплат військовим та нові контракти для піхоти
Володимир Зеленський розповів про мінімальне забезпечення для службовців у тилу. Президент також акцентував, що виплати для піхотинців на передовій мають бути на рівні 300 тисяч гривень.
Якими будуть нові виплати для військових?
Про те, як змінять фінансове забезпечення службовців у тилу, йдеться в повідомленні Володимира Зеленського.
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За словами президента, військовослужбовці у тилу мають отримувати грошове забезпечення мінімум на 30 тисяч гривень. Для піхотинців на передовій середній рівень виплат має сягнути 300 тисяч гривень.