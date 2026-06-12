Зеленський анонсував підвищення виплат військовим та нові контракти для піхоти

Володимир Зеленський розповів про мінімальне забезпечення для службовців у тилу. Президент також акцентував, що виплати для піхотинців на передовій мають бути на рівні 300 тисяч гривень.

Якими будуть нові виплати для військових? Про те, як змінять фінансове забезпечення службовців у тилу, йдеться в повідомленні Володимира Зеленського. Дивіться також "Щоб Росія палала ще сильніше": Україна просить у союзників 20 мільярдів на зброю За словами президента, військовослужбовці у тилу мають отримувати грошове забезпечення мінімум на 30 тисяч гривень. Для піхотинців на передовій середній рівень виплат має сягнути 300 тисяч гривень.