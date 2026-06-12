Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Верховній Раді 12 червня.
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Що відомо про реформу?
У Міністерстві оборони зараз прораховують, як збалансувати бюджет, аби виплати були постійними.
Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет, для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах,
— сказала Свириденко.
Окрім цього, також напрацьовуються зміни, які передбачають визначення більш конкретних термінів служби.
До слова, в Україні також може відбутися реформування ТЦК – з'являться так звані "Офіси комплектування, які матимуть ті ж обов'язки з оповіщення та призову громадян.
В інтерв'ю 24 Каналу військовослужбовець, капітан Данило Яковлев вважає, що провести реформу наша держава прагне через те, що ТЦК б'є по репутації армії, ОПУ, Міноборони.