Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Верховній Раді 12 червня.

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Що відомо про реформу?

У Міністерстві оборони зараз прораховують, як збалансувати бюджет, аби виплати були постійними.

Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет, для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах,

— сказала Свириденко.

Окрім цього, також напрацьовуються зміни, які передбачають визначення більш конкретних термінів служби.

До слова, в Україні також може відбутися реформування ТЦК – з'являться так звані "Офіси комплектування, які матимуть ті ж обов'язки з оповіщення та призову громадян.

В інтерв'ю 24 Каналу військовослужбовець, капітан Данило Яковлев вважає, що провести реформу наша держава прагне через те, що ТЦК б'є по репутації армії, ОПУ, Міноборони.