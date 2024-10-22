"Росія – це Титанік": який реальний стан економіки Кремля

На прохання України Захід планує поступово посилювати санкції проти Росії, що, ймовірно, сприятиме подальшому занепаду її економіки. Однак російська армія все ще має резерви та залучає іноземних військових.

В якому стані російська економіка

Вчора на зустрічі з журналістами Президент України Володимир Зеленський розповів про економічну ситуацію в Росії, передає 24 Канал. Він порівняв економіку Росії із "Титаніком" та зазначив, що вона почне занепадати, і цей процес буде тривалим.

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Водночас Володимир Зеленський наголосив, що після війни важливо не дати Росії шансу швидко відновити свою економіку. Це необхідно, щоб уникнути нових агресивних намірів з їхнього боку в майбутньому.

Володимир Зеленський Президент України Це як "Титанік" – Росія. Їхня економіка почне тонути, але буде робити це повільно. Для нас це дуже важливо – щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з’являлися хворі думки, навіть через роки.

Президент також повідомив, що Велика Британія ввела важливі санкції проти Росії на прохання України, які поступово будуть розширюватися. Це повинно посилити руйнівний вплив на економіку країни.

Британці ввели важливі санкції, про які ми просили їх. Санкції будуть збільшуватись. Проте ми піднімали питання, що Санкції не мають того ефекту, на який розраховувала Європа. Тому що самі ж не ввели їх до кінця. Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому Росія повинна була бути в тому стані, в якому має бути наступного року,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України також окреслив стан російської армії. Він зазначив, що не можна стверджувати, що у російської армії закінчилися резерви. Однак він підкреслив, що небажання мобілізувати власних громадян у Росії зростає.

Зауважте! Президент також звернув увагу на те, що Росія може залучати північнокорейських військових. Зеленський наголосив, що такі дії демонструють вплив війни на російське суспільство, і з часом кількість людей, які виступають проти війни, збільшуватиметься.