30 доларів за барель: Зеленський закликав лідерів встановити обмеження цін на російську нафту

Володимир Зеленський закликає встановити стелю цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. Обмеження почне застосовуватись 5 грудня, коли санкції наберуть чинності.

Свою пропозицію президент озвучив у своєму зверненні до учасників міжнародного симпозіуму "Європейська ідея".

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60 доларів за барель – це "піддавки"

За словами Президента, пропозиції на встановлення цінової стелі на рівні 60 чи 70 доларів за барель, які пропонували деякі країни ЄС, це "піддавки".

Нагадаємо, у четвер Єврокомісія запропонувала обмеження в обсязі 65 доларів за барель. З 5 грудня 2022 року для сирої російської нафти наберуть чинності обмеження країн G7 щодо експорту. Надання морських послуг покупцям, які контрактують нафту агресора вище встановленої цінової стелі, буде заборонено.

Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів, – сказав Президент

Він висловив вдячність польським і балтійським партнерам України за їхні пропозиції обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель. "Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи", – додав Зеленський. Президент підкреслив, на основі цього та інших подібних досягнень жоден із потенційних ворогів Європи більше не зможе шантажувати наш континент енергетичною зброєю.

Встановлення стелі цін на нафту