Був із 2016-го: Зеленський звільнив Данилишина з посади члена Ради НБУ

Богдан Данилишин багато років був членом ради Нацбанку. Тепер його посаду обійме хтось інший.

Із 2016 року Данилишин був головою Ради Національного банку України. Очолював орган шість років поспіль – уперше і найдовше за час незалежності.

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Чому президент ухвалив таке рішення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №707/2023, яким звільнив Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку України. Причиною вказано закінчення строку повноважень.

На своїй сторінці у фейсбуці Данилишин написав, що ще один важливий етап у його житті закінчився.

Він подякував колегам за роботу і зазначив, що йому випало працювати з чотирма головами НБУ – Валерією Гонтарєвою, Яковом Смолієм, Кирилом Шевченком, Андрієм Пишним.

Факти про Богдана Данилишина