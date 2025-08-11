Активи колишнього власника банку "Фінанси та кредит" арештували через борг перед НБУ. Це один з кроків повернення заборгованості.

Чому Високий суд Англії арештував активи Жеваго?

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також БЕБ арештувало мільйонні активи підсанкційного олігарха

На слуханні "без повідомлення" Високий Суд Англії та Уельсу 11 липня 2025 року задовольнив заяву Нацбанку про заморожування певних активів Жеваго.

Це зробили до остаточного винесення рішення англійським судом щодо позову НБУ про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду Києва від 1 жовтня 2019 року, винесеного не на користь Костянтина Жеваго.

У своєму рішенні український суд визнав його відповідальним перед НБУ за несплату понад 1,5 мільярда гривень. за стабілізаційними кредитами, наданими банку “Фінанси та кредит”. Загалом олігарх не сплатив більшу частину боргу.

Що відомо про справу Жеваго?

У 2015 році мільярдер Жеваго уклав з Національним банком договір поруки про погашення кредитів рефінансування банку за низкою кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості.

Він системно не сплачував борг, тому у грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду в Україні з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. Шевченківський районний суд Києва 1 жовтня 2019 року зобов’язав Жеваго виплатити борг у сумі 1,5 мільярда гривень на користь НБУ.

У грудні 2019 року рішення набрало законної сили та Національний банк звернувся до Державної виконавчої служби для примусового виконання судового рішення про стягнення заборгованості.

Однак Жеваго ухилявся від його повного виконання, тому не вдалося поки що повністю виконати рішення суду в Україні.