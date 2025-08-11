Активы бывшего владельца банка "Финансы и кредит" арестовали из-за долга перед НБУ. Это один из шагов возврата задолженности.

Почему Высокий суд Англии арестовал активы Жеваго?

Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов Константина Жеваго, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также БЭБ арестовало миллионные активы подсанкционного олигарха

На слушании "без уведомления" Высокий Суд Англии и Уэльса 11 июля 2025 года удовлетворил заявление Нацбанка о замораживании определенных активов Жеваго.

Это сделали до окончательного вынесения решения английским судом по иску НБУ о признании и исполнении в Англии решения Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года, вынесенного не в пользу Константина Жеваго.

В своем решении украинский суд признал его ответственным перед НБУ за неуплату более 1,5 миллиарда гривен. по стабилизационным кредитам, предоставленным банку “Финансы и кредит”. В общем олигарх не оплатил большую часть долга.

Что известно о деле Жеваго?

В 2015 году миллиардер Жеваго заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования банка по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности.

Он системно не платил долг, поэтому в декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд в Украине с целью взыскания задолженности в судебном порядке. Шевченковский районный суд Киева 1 октября 2019 года обязал Жеваго выплатить долг в сумме 1,5 миллиарда гривен в пользу НБУ.

В декабре 2019 года решение вступило в законную силу и Национальный банк обратился в Государственную исполнительную службу для принудительного исполнения судебного решения о взыскании задолженности.

Однако Жеваго уклонялся от его полного выполнения, поэтому не удалось пока что полностью выполнить решение суда в Украине.