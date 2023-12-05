Як ветеранам отримати компенсацію на купівлю житла

У Держбюджеті на наступний рік передбачені компенсації на придбання житла для ветеранів війни, членів родин загиблих Захисників і Захисниць. На це закладено 5,75 мільярда гривень.

Хто може отримати компенсації

Право на виплати для придбання житла мають особи учасники АТО/ООС, а також учасники бойових дій на території інших держав.

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Зокрема, серед них:

особи з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи;

ВПО, які є мають статус учасників бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;

члени сімʼї особи, яка загинула або зникла безвісти, померла внаслідок АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Як отримати компенсацію на придбання житла

Передусім, треба стати на квартирний облік. Ось, що для цього потрібно:

довідка про зареєстроване місце проживання на заявника та кожного члена сімʼї або довідку ВПО;

копія посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сімʼї загиблого;

довідка про те, чи перебувають члени сімʼї на квартирному обліку за місцем роботи;

копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номеру всіх членів сімʼї.

Далі слід подати документи до ЦНАПу або ж органу соцзахисту за місцем перебування на квартирному обліку. Ось список документів:

заява на призначення грошової компенсації;

копія паспорта заявника;

копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або ж члена сімʼї загиблого захисника/захисниці;

копія довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;

письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сімʼї;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сімʼї;

копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сімʼї;

довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;

довідка ВПО за період з 2014 по 24 лютого 2022.

Після цього потрібно дочекатися рішення комісії про призначення грошової компенсації. Слід також відкрити соціальний рахунок в “Ощадбанку” і подати копію договору банку до місцевого органу соцзахисту. Вже після цього мають надійти кошти.

Як придбати житло

! Житло слід придбати впродовж 6 місяців після припинення воєнного стану.

Для купівлі житла потрібно його обрати житло, укласти договір про купівлю-продаж із продавцем та надати копію договору до органу соцзахисту.

Після цього — отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю й подати згоду та відповідну заяву до “Ощадбанку”.

Оформити право власності на житло треба упродовж 30 днів.