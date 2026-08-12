Проблеми будуть в деяких містах, – економіст дав прогноз на зимовий період

Росія може спробувати використати зиму як черговий важіль тиску на Україну, однак цього разу наслідки її атак можуть бути дуже нерівномірними. У деяких містах опалювальний сезон може виявитися значно складнішим, і багато залежатиме від того, наскільки холодною буде зима.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що говорити про "вирішальну битву" цієї осені чи близьке перемир'я наразі не варто. За його словами, Росія виснажує власні запаси ракет, однак після можливої паузи може знову вдатися до посилення агресії взимку.

Чи буде важкою зима для України

Сергій Фурса зазначив, що найближчим часом не варто очікувати мирних переговорів з Росією. На його думку, Кремль продовжить ескалацію, оскільки Володимир Путін розглядає зимовий період як можливість посилити тиск на Україну.

Інвестиційний банкір про підготовку до зими: відео

Йде війна на виснаження. Росіяни зараз, звісно, ескалюють, але вони залазять у запаси, витрачають набагато більше ракет, ніж виробляють. Найближчим часом вони знову візьмуть паузу, а далі, напевно, будуть робити зимову ескалацію,

– пояснив він.

Крім того, дуже багато залежатиме від погодних умов. Якщо зима буде відносно теплою, як це відбувається в умовах зміни клімату, ситуація може бути значно легшою, ніж під час сильних морозів.

Де можуть бути найбільші проблеми з теплом

Фурса пояснив, що ситуацію з електроенергією та теплопостачанням не варто розглядати як єдину проблему. За його словами, Україна має значно кращі перспективи саме щодо електроенергії.

Зверніть увагу! Україна розпочала підготовку до опалювального сезону 2026 – 2027 років, плануючи накопичити в сховищах 14,6 мільярда кубометрів газу. Уряд розглядає варіанти імпорту палива та диверсифікації маршрутів постачання для забезпечення стабільності.

Енергетичні об'єкти, які забезпечують генерацію електроенергії, часто розташовані за межами досяжності російських ракет. Водночас противник може намагатися впливати на електричну логістику.

По електриці все набагато краще, ніж по теплу. Це дуже сегментована історія. Є Київ, є деякі міста, які ближче до фронту, ближче до Росії. Там може бути дуже дискомфортно з огляду на теплу зиму, якщо будуть значні удари,

– зазначив інвестиційний банкір.

Він додав, що російські крилаті ракети та "Шахеди" українська ППО часто збиває. Тому для об'єктів, які розташовані на значній відстані, ймовірність ураження може бути нижчою.

"Але ми маємо готуватися до дуже складної зими, маємо до цього бути готові безумовно. Та водночас не треба впадати у відчай. Ми просто маємо морально бути готові", – підсумував Фурса.