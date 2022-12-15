Більшість українців зимуватимуть вдома: лише 7% готуються до переїзду
Джерело:Міжнародна організація з міграції
Численні атаки на енергосистему України призвели до масових перебоїв із постачанням води, електрики, та опалення. Попри це більшість українців зимуватимуть вдома.
За останнім опитуванням МОМ, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім.
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Ресурси для виживання вичерпуються
Близько 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої ресурси для виживання. Водночас щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.
Майже 18 мільйонів людей, а це 40% населення України, потребують термінової гуманітарної допомоги,
– сказав Голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.
До прикладу, якщо у березні в Харкові залишалося близько 700 тисяч мешканців, зараз населення міста становить близько 1,1 мільйона.
Люди повертаються та залишаються. І ми не маємо права їх підвести,
– каже Євген Грищенко, технічний директор КП "Харківські теплові мережі".
Підтримка МОМ
Через постійні обстріли та важку зиму, в МОМ заявили, що підтримуватимуть населення, що залишилося в Україні, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла.
- Відтак, організація уже надала 18 генераторів міській владі Харкова. Один із них забезпечує роботу котельні, яка опалює 28 багатоповерхівок, школу, дитячий садок та поліклініку.
- Ще чотири генератори МОМ надала постраждалому від війни Миколаєву.
- На Сумщину доставлено тисячі матраців, ковдр та наборів постільної білизни, сонячні лампи та каністри для 150 пунктів обігріву, організованих українською владою.
- Подібна допомога надходитиме й до інших областей України, а ще 1200 генераторів повинні бути доставлені впродовж наступних тижнів.
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ООН передала Україні гуманітарну допомогу на шалену суму
Україна отримала цього року від ООН – 4,5 мільярда доларів. Співпраця з Організацією продовжиться, а саме за такими напрямками:
- Розмінування;
- Допомога переселенцям;
- Відновлення;
- Допомога прифронтовим громадам;
- Економіка.