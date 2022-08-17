Зима близько: чи зростуть платіжки та що буде з наданням субсидій
Українці вже знають, що на них чекає складна зима. У всьому винна росія та її напад на нашу державу.
Дехто має субсидії і розраховує їх отримати знову на цей опалювальний сезон. Про субсидії в ефірі національного телемарафону розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, інформує 24 канал.
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Ми не очікуємо, що тарифи значно зростуть, бо ми досягнули порозуміння, а уряд вжив заходів щодо передзакупівлі різного року матеріалів, щоб платіжка взимку людям не зросла. Це стосується житлових будинків українців,
– сказала вона.
За словами Жолнович, цього року очікують приблизно таку ж кількість субсидіантів, яка була й минулого, а це 2, 6 мільйонів. При цьому в бюджеті є гроші для того, щоб виплачувати субсидію й у випадку, коли субсидіантів буде більше.
"Зараз ми випрацьовуємо механізми їх централізованої виплати, в тому числі через Пенсійний фонд. Хочемо, щоб кожна людина змогла подати свою заявку і щоб ми могли їй розрахувати субсидію. Таким чином кожен незахищений громадянин зможе пережити цю зиму", – пояснила Жолнович.
Паливний сезон в Україні
- Чимало українців хвилювалися через підвищення цін на тепло та опалення в умовах воєнного стану. Але в Раді вирішили заспокоїти людей і підтримали законопроєкт, згідно з яким тарифи на тепло не зростатимуть для людей. Різницю у підвищенні тарифів на тепло для населення покриють за рахунок 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів.
- Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав українців все одно розумно підготуватися до зими. За його словами, опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи не зміняться, але декому все ж доведеться платити більше.
- Загалом в Україні пропонують свої послуги 12 постачальників газу. Річні тарифи коливаються у межах від 7,79 до 9,99 гривні за 1 кубометр газу. А у травні до НАК "Нафтогаз" потрапили 8,8 мільйона домогосподарств.
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