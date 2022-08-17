Зима близько: чи зростуть платіжки та що буде з наданням субсидій

Українці вже знають, що на них чекає складна зима. У всьому винна росія та її напад на нашу державу.

Дехто має субсидії і розраховує їх отримати знову на цей опалювальний сезон. Про субсидії в ефірі національного телемарафону розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, інформує 24 канал.

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Ми не очікуємо, що тарифи значно зростуть, бо ми досягнули порозуміння, а уряд вжив заходів щодо передзакупівлі різного року матеріалів, щоб платіжка взимку людям не зросла. Це стосується житлових будинків українців,

– сказала вона.

За словами Жолнович, цього року очікують приблизно таку ж кількість субсидіантів, яка була й минулого, а це 2, 6 мільйонів. При цьому в бюджеті є гроші для того, щоб виплачувати субсидію й у випадку, коли субсидіантів буде більше.

"Зараз ми випрацьовуємо механізми їх централізованої виплати, в тому числі через Пенсійний фонд. Хочемо, щоб кожна людина змогла подати свою заявку і щоб ми могли їй розрахувати субсидію. Таким чином кожен незахищений громадянин зможе пережити цю зиму", – пояснила Жолнович.

Паливний сезон в Україні

Чимало українців хвилювалися через підвищення цін на тепло та опалення в умовах воєнного стану. Але в Раді вирішили заспокоїти людей і підтримали законопроєкт, згідно з яким тарифи на тепло не зростатимуть для людей. Різницю у підвищенні тарифів на тепло для населення покриють за рахунок 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав українців все одно розумно підготуватися до зими. За його словами, опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи не зміняться, але декому все ж доведеться платити більше.

Загалом в Україні пропонують свої послуги 12 постачальників газу. Річні тарифи коливаються у межах від 7,79 до 9,99 гривні за 1 кубометр газу. А у травні до НАК "Нафтогаз" потрапили 8,8 мільйона домогосподарств.

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