"Тисяча від Зеленського": понад мільйон українців вже подали заявку на отримання виплати

Програма "Зимова єПідтримка" стартувала опівночі 1 грудня. В уряді сказали, скільки людей подали заявки.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що понад мільйон українців вже подали заявки на отримання допомоги, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи відмінять субсидії після Нового Року

Що відомо про "Зимову єПідтримку"

За даними Михайла Федорова, понад мільйон українців зареєструвалися на "Зимову єПідтримку" за 5 годин. Міністр цифрової трансформації також додав, що в українців є три місяці, щоб скористатися цією послугою.

Як можна отримати тисячу за програмою "Зимова єПідтримка"

Заступниця міністра економіки Надія Бігун в ефірі телемарафону розповіла, що перед поданням заявки потрібно оновити застосунок Дія. Після цього з'явиться додатковий розділ "Зимова єПідтримка".

Громадяни, які не користуються застосунком або не мають РНОКПП, мають можливість звернутися до банків-партнерів програми з 10 грудня.

Заступниця міністра зазначає, що неможливо подати заявку через Укрпошту. Цей поштовий оператор без заявок виплачуватиме "Зимову єПідтримку" людям, які отримують пенсію та соціальну допомогу за інвалідністю, а також жителям територій, на яких ведуться бойові дії.

За її словами, послугу можна замовити до кінця зими, а використати кошти потрібно до кінця 2025 року. Винятком є виплати через Укрпошту. Тут діє інший механізм і гроші можна отримати до кінця лютого.

Нагадаємо, що "тисячу від Зеленського" можуть отримати повнолітні особи, що мають присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків. Обов'язковою умовою отримання допомоги також є перебування на території України.