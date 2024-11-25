Кому надається допомога

Зокрема починати подавати заявки можливо вже з грудня 2024 року, пише 24 канал з посиланням на постанову уряду від 22 листопада 2024 рік № 1330.

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Допомога надається одноразово фізичній особі, яка станом на 1 грудня 2024 року:

є повнолітньою;

має присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків; на момент подачі заявки на отримання допомоги перебуває в Україні, крім тимчасово окупованої території.

Важливо! Кошти можуть бути використані до 31 грудня 2025 року.

Як отримати допомогу у тисячу гривень

Для формування заявки на отримання допомоги необхідно:

мати присвоєний в установленому законодавством порядку реєстраційний номер облікової картки платника податків;

установити додаток Дія;

пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з підтвердженням перебування на території України;

обрати у Дії послугу "Зимова підтримка";

подати заявку на отримання допомоги.

У разі відсутності спеціального рахунка для зарахування кешбеку людині слід відкрити такий рахунок та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Дія.

Зокрема пенсіонерам старше 60 років та особам з інвалідністю 1 та 2 групи, допомога надається через АТ "Укрпошта".

Для цього вони повинні:

бути отримувачами пенсії по інвалідності або отримувачами соціальної допомоги;

отримувати виплати через АТ "Укрпошта".

Зауважте! Допомога отримувачам надається АТ "Укрпошта" згідно з переліком, отриманим від Мінсоцполітики, у сумі 1000 гривень для кожного отримувача.

Як отримати виплати на дітей

Зокрема батьки або опікуни малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання допомоги. До того ж тисяча гривень буде надавати за кожного із дітей.

Зверніть увагу! Подання заявки через Дію можливе лише за наявності електронного відображення актового запису про їх народження. Крім того, під час разі подання заявки одним з батьків або опікунів на кожного з дітей формується окрема заявка.

На що можна витратити тисячу гривень допомоги

Тисячу, що надає держава, можна використані таким чином: