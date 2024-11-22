Скільки коштів піде на реалізацію плану

На дану ініціативу витратять 5 мільярдів гривень, пише 24 канал з посиланням на слова народного депутата Олексія Гончаренко.

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Сьогодні Кабмін затвердив реалізацію плану,

– заявив нардеп.

Він написав, що на "Зимову підтримку" витратять 5 мільярдів гривень, які переведуть з програми, яка фінансує кешбек. Переведення відбудеться на програму, яка видаватиме по тисячі гривень.

Люди зможуть отримати тисячу грн — або в електронному форматі, або на Укрпошті: для тих громадян, які перебувають на території активних бойових дій,

– пояснив Гончаренко.

Він також зазначив, що зазначив, що кешбек за грудень 2024 року надійде в лютому 2025 року. Але у разі, якщо на це будуть виділені кошти.

Зверніть увагу! Тобто якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде.

Що відомо про тисячу Зеленського

З 1 грудня в Україні має запрацювати програма підтримки громадян. Кожному українцю виплатять по тисячі гривень. Тобто незалежно від віку та соціального статусу.

Проте цю виплату не зможуть отримати особи, які проживають за кордоном, зокрема й зі статусом біженця.

15 листопада уряд ухвалив порядок даної виплати, яку назвали частиною "Зимової підтримки" українських родин.

Важливо! Кошти можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, на автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних та інших послуг тощо.