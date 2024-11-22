Сколько средств пойдет на реализацию плана
На данную инициативу потратят 5 миллиардов гривен, пишет 24 канал со ссылкой на слова народного депутата Алексея Гончаренко.
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Сегодня Кабмин утвердил реализацию плана,
– заявил нардеп.
Он написал, что на "Зимнюю поддержку" потратят 5 миллиардов гривен, которые переведут из программы, которая финансирует кэшбек. Перевод состоится на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен.
Люди смогут получить тысячу грн - или в электронном формате, или на Укрпочте: для тех граждан, которые находятся на территории активных боевых действий,
– пояснил Гончаренко.
Он также отметил, что отметил, что кэшбек за декабрь 2024 года поступит в феврале 2025 года. Но в случае, если на это будут выделены средства.
Обратите внимание! То есть если средства выделены не будут, то кэшбек за декабрь не придет.
Что известно о тысяче Зеленского
С 1 декабря в Украине должна заработать программа поддержки граждан. Каждому украинцу выплатят по тысяче гривен. То есть независимо от возраста и социального статуса.
Однако эту выплату не смогут получить лица, которые проживающие за рубежом, в том числе и со статусом беженца.
15 ноября правительство приняло порядок данной выплаты, которую назвали частью "Зимней поддержки" украинских семей.
Важно! Средства можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, на автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных и других услуг и тому подобное.